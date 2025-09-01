  • Спортс
  • Кремлев – о проекте «Королева Ринга»: «Сразу же поддержал идею , потому что навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела. Там все граничит с развратом»
Кремлев – о проекте «Королева Ринга»: «Сразу же поддержал идею , потому что навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела. Там все граничит с развратом»

Умар Кремлев подчеркнул важность проекта «Королева Ринга» для бокса.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Кремлев отметил важность и уникальность чемпионата красоты «Королева Ринга»:

«Я сразу же поддержал идею этого проекта, потому что навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела. Там все граничит с развратом, который негативно влияет на подрастающее поколение. Мы же, боксерская семья, стремимся и ратуем за правильные традиционные семейные ценности.

Девушки во время боксерских поединков нужны для поддержки боевого духа, но надо ценить все естественное и натуральное. Поэтому радует, что в проекте «Королева Ринга» в приоритете естественная красота, уверенность в себе и любовь к здоровому образу жизни. Всем давно известно, что самые красивые девушки у нас, в России. И, чтобы показать эту красоту, им не нужна вульгарщина и каки--то провокации. И вот сейчас мы снова это ярко продемонстрируем.

Проект «Королева Ринга» популяризирует бокс, ведь боксом занимаются и мужчины, и женщины. Конкретно в данном случае мы говорим о шоу, которое позволит сделать бокс красивее и ярче. Участницы уже прошли отбор и сейчас определят лучших, которые подпишут контракты с Федерацией бокса России и в будущем они будут украшать боксерские турниры.

Бокс – это красота, флагман и король спорта. А когда его сопровождает естественная красота – это в разы лучше. Ну и напомню, что в боксе все выступают со своими национальными атрибутами, а на пьедестале стоят именно спортсмены, а не политика. Для нас всегда были и будут в приоритете интересы спортсменов и тренеров».

Реалити-шоу проходит при поддержке Федерации бокса России. Призовой фонд – 20 млн рублей. Обладательница титула получит 10 млн рублей, эксклюзивную корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток получат по 1 млн рублей и также годовые контракты с Федерацией бокса России.

Федерация бокса России запустила реалити-шоу «Королева Ринга» с призовым фондом в 20 млн рублей

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoУмар Кремлев
logoбокс
