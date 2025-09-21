0

Хелениус завершил карьеру: «У меня больше нет желания тренироваться дважды в день»

Роберт Хелениус объявил об уходе из бокса.

«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше. Хотя, если я получу очень хорошее предложение, то рассмотрю вариант с возвращением», – сказал 41-летний боксер Роберт Хелениус.

Хелениус выиграл 32 боя (21 нокаутом) в профессиональной карьере. Также на его счету пять поражений – Диллиану Уайту, Энтони Джошуа, Деонтею Уайлдер, Джеральду Вашингтону и Жоану Дюопа.

Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару

Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на $350 тысяч

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxing Scene
logoРоберт Хелениус
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хирн сообщил, что подаст в суд на Юбенка-младшего: «Мы с отцом посвятили жизнь тому, чтобы построить репутацию»
19 сентября, 12:05
«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном
219 сентября, 11:35
Кроуфорд получил специальный пояс – Nahui Huey Altepemeh. Это еще что такое?
4818 сентября, 18:27
Главные новости
Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме
4 минуты назадФото
Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару
1сегодня, 09:21
Перейра – о лагере перед боем с Анкалаевым: «На этот раз я не показываю большую часть подготовки, вы видите не больше 5%»
5сегодня, 08:37
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме – невероятная возможность для бойцов»
2сегодня, 08:21
Ван хочет бой с Пантожей: «У него есть все, что я хочу. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем»
сегодня, 08:10
Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»
2сегодня, 07:53
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
сегодня, 07:33
Мераб Двалишвили: «Не чувствую себя комфортно в роли чемпиона. Появилось много отвлекающих факторов»
8вчера, 18:10
Майкл Чендлер: «Конор хочет подраться именно со мной. Вы сами его слышали»
11вчера, 17:35
Федор Емельяненко: «Денег не было, а семье требовалась поддержка. Так я пришел в ММА»
14вчера, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30