Хелениус завершил карьеру: «У меня больше нет желания тренироваться дважды в день»

Роберт Хелениус объявил об уходе из бокса.

«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше. Хотя, если я получу очень хорошее предложение, то рассмотрю вариант с возвращением», – сказал 41-летний боксер Роберт Хелениус .

Хелениус выиграл 32 боя (21 нокаутом) в профессиональной карьере. Также на его счету пять поражений – Диллиану Уайту, Энтони Джошуа, Деонтею Уайлдер, Джеральду Вашингтону и Жоану Дюопа.

