Умар Кремлев: «Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. И она должна завершиться в России»

Умар Кремлев высказался о трилогии между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего поединка.

«Мы считаем, что трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. Это не просто поединок. Это историческое событие для всего мирового бокса. Это два абсолютных чемпиона, которые уже написали историю бокса, наши воспитанники, выходцы из российской школы. И их трилогия должна завершиться здесь, в России.

Сейчас есть нюансы: Дмитрий восстанавливается, но это временные обстоятельства. Мы создали все условия для организации этого боя, и я надеюсь, что фанаты увидят это шоу. Саудовская Аравия не просто партнер, а стратегический союзник, который разделяет наши амбиции по развитию бокса как глобального спортивного явления.

Их готовность поддержать проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России – это осознанный шаг, подтверждающий взаимное уважение и общие цели. Мы говорим не только о трилогии, которая должна поставить точку в этом легендарном противостоянии, но и о долгосрочном сотрудничестве», – сказал президент IBA Умар Кремлев .

