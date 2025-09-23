Чейл Соннен: «В UFC делали все, чтобы избежать боя Перейра – Анкалаев. А теперь у нас реванш, о котором никто не просил»

Чейл Соннен раскритиковал бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.

«В первый раз эти ребята дрались, потому что оказались в ситуации, когда больше некуда было деваться. Перепробовали все – даже Ракича, Раунтри, занимающего восьмую строчку рейтинга. В UFC делали все, чтобы избежать этого боя. А теперь у нас реванш, о котором никто не просил», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен .

Реванш между Перейрой и Анкалаевым состоится в ночь с 4 на 5 октября и возглавит турнир UFC 320. Первый бой Магомед выиграл единогласным решением судей.

Перед первым поединком в октябре-2024 Перейра победил нокаутом Халила Раунтри, а Анкалаев – Александр Ракича решением судей.

