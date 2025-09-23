Висенте Луке подерется с Йоэлем Альваресом на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Висенте Луке получил нового соперника на турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

Испанский легковес Йоэль Альварес заменит Сантьяго Понсиниббио и подерется с бразильцем Висенте Луке 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

Для Альвареса это дебют в полусредней весовой категории.

Висенте Луке (23-11-1) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Кевину Холланду удушающим приемом во втором раунде.

Алешандре Пантожа: «Оливейра возвращается слишком рано после поражения от Топурии. И сгонка веса для него слишком тяжелая»