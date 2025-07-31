Жаилтон Алмейда: «Я буду драться так, словно на кону чемпионский пояс»

Жаилтон Алмейда прокомментировал бой с Александром Волковым.

«Я буду драться так, словно на кону чемпионский пояс. Я уже изучил его стиль, сильные и слабые стороны», – сказал боец UFC Жаилтон Алмейда .

Александр Волков и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 321. Титульный поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана возглавит турнир.

Жаилтон Алмейда: «Я уверен в победе Аспиналла. У Гана другие приоритеты, он не сосредоточен на MMA»