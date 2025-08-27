Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322
Трэйси Кортез проведет бой против Эрин Блэнчфилд на UFC 322.
Турнир состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Место проведения ивента будет объявлено позже – предполагается, что им станет Нью-Йорк.
Трэйси Кортез (12-2) в последний раз дралась в июне, когда победила Вивиан Араухо судейским решением.
Эрин Блэнчфилд (13-2) в ноябре прошлого года выиграла у Роуз Намаюнас.
Кортез и Блэнчфилд уже встречались ранее. Их первый бой состоялся в феврале-2019 – Блэнчфилд победила раздельным решением судей.
