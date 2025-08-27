Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322

Трэйси Кортез проведет бой против Эрин Блэнчфилд на UFC 322.

Турнир состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Место проведения ивента будет объявлено позже – предполагается, что им станет Нью-Йорк.

Трэйси Кортез (12-2) в последний раз дралась в июне, когда победила Вивиан Араухо судейским решением.

Эрин Блэнчфилд (13-2) в ноябре прошлого года выиграла у Роуз Намаюнас .

Кортез и Блэнчфилд уже встречались ранее. Их первый бой состоялся в феврале-2019 – Блэнчфилд победила раздельным решением судей.

Боец UFC разделась и состригла волосы, чтобы уложиться в вес. Сработало!