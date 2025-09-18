Алджамейн Стерлинг: «Я выиграл бой с Евлоевым, это факт»

Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова Мовсара Евлоева про их бой.

«Легко? Не неси чушь! Я выиграл тот бой, это факт», – написал боец UFC Алджамейн Стерлинг.

Бой Стерлинга и Мовсара Евлоева прошел в декабре-2024 на UFC 310 в Лас-Вегасе. Евлоев выиграл единогласным судейским решением.

Мовсар Евлоев: «Я очень легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Если кто-то хочет реванш, то без проблем»