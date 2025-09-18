Джошуа – о смерти Хаттона: «Покойся с миром, Хитмэн. Наш британский герой»

Энтони Джошуа прокомментировал смерть Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, Хитмэн. Один из лучших, кто делал это. Наш британский герой», – написал экс-чемпион мира Энтони Джошуа .

Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.

Джошуа не дрался с сентября 2024-го, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс