Джошуа – о смерти Хаттона: «Покойся с миром, Хитмэн. Наш британский герой»
Энтони Джошуа прокомментировал смерть Рикки Хаттона.
«Покойся с миром, Хитмэн. Один из лучших, кто делал это. Наш британский герой», – написал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.
Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.
Джошуа не дрался с сентября 2024-го, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.
Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс
