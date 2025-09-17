Лебедев – о Хаттоне: «Настоящий англичанин. В ринге был немного хамоватый, а в жизни неплохой парень»

Денис Лебедев отреагировал на смерть Рикки Хаттона.

«Трагическая новость. Рановато, конечно... Он настоящий англичанин. Мог и поскандалить, за что иногда выгребал. Любил поиграть на бирже – у него разные дела были. Рикки – наш коллега, умел побоксировать, была у него неплохая эпоха. Но мне он запомнился тем, как его уложил Мэнни Пакьяо. В ринге был немного хамоватый, а в жизни неплохой парень», - сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев .

Напомним, Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.

