Семья Хаттона выпустила заявление после смерти Рикки: «Он был в хорошем состоянии. Должен был лететь в Дубай, чтобы продвигать бой-возвращение»
«Мы все опустошены событиями последних дней. Насколько нам известно, несмотря на известные трудности, Ричард находился в хорошем состоянии. Он был вдохновлен будущим. Его сумка была собрана, он должен был лететь в Дубай, чтобы продвигать бой-возвращение. Он радовался, что внучки впервые увидят его бой вживую. Ричард был заботливым дедушкой.
Мы все в шоке от событий, развернувшихся в эти выходные. Ричарда нашел его друг и давний менеджер Пол Спик. Волна скорби и любви от страны и всего мира показывает, как Ричарда любили.
Детали поминальной службы, вероятно, будут сообщены позже, но пока мы были бы очень благодарны, если бы была уважена конфиденциальность семьи и память о Ричарде», – говорится в сообщении.
Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.
Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс