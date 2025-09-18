Семья Хаттона выпустила заявление после смерти Рикки: «Он был в хорошем состоянии. Должен был лететь в Дубай, чтобы продвигать бой-возвращение»

Семья Рикки Хаттона выпустила заявление после смерти экс-боксера.

«Мы все опустошены событиями последних дней. Насколько нам известно, несмотря на известные трудности, Ричард находился в хорошем состоянии. Он был вдохновлен будущим. Его сумка была собрана, он должен был лететь в Дубай, чтобы продвигать бой-возвращение. Он радовался, что внучки впервые увидят его бой вживую. Ричард был заботливым дедушкой.

Мы все в шоке от событий, развернувшихся в эти выходные. Ричарда нашел его друг и давний менеджер Пол Спик. Волна скорби и любви от страны и всего мира показывает, как Ричарда любили.

Детали поминальной службы, вероятно, будут сообщены позже, но пока мы были бы очень благодарны, если бы была уважена конфиденциальность семьи и память о Ричарде», – говорится в сообщении.

Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс