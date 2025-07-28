Аспиналлу не нравится стиль Чендлера: «Дело в низком боевом IQ. Он просто выходит и взрывается»

Том Аспиналл объяснил, почему ему не нравится стиль Майкла Чендлера.

«Дело в низком боевом IQ. Он просто выходит и бросается. Все, что он делает – взрывается. Это безумие для парня, у которого так много боев. Я просто удивлен», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл .

Напомним, у 39-летнего Чендлера 33 боя в MMA: 23 победы и 10 поражений. В последних шести поединков у него лишь одна победа.

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