Аспиналлу не нравится стиль Чендлера: «Дело в низком боевом IQ. Он просто выходит и взрывается»
Том Аспиналл объяснил, почему ему не нравится стиль Майкла Чендлера.
«Дело в низком боевом IQ. Он просто выходит и бросается. Все, что он делает – взрывается. Это безумие для парня, у которого так много боев. Я просто удивлен», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, у 39-летнего Чендлера 33 боя в MMA: 23 победы и 10 поражений. В последних шести поединков у него лишь одна победа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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