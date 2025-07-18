6

Майкл Чендлер: «Все видели твой маленький член, Конор. Ты будешь вечно бегать от меня»

Майкл Чендлер отреагировал на слив интимных фотографий Конора Макгрегора.

Ранее американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс опубликовала интимные фото Конора Макгрегора, которые он ей отправлял.

«Все видели твой маленький член, Конор. Ты никогда не выйдешь против меня, будешь вечно бегать. Отвяжи гирю и отрасти яйца», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.

Чендлер в последний раз выходил в октагон в апреле, когда проиграл Пэдди Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из трех поражений.

Конор отправил дикпик рэперше – а она слила. Еще и сказала, что член кривой

Чейл Соннен: «Я не могу перестать смотреть на член Конора. Смотрю на него уже два часа»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майкла Чендлера
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер объяснил, почему вызвал Конора на точную дату в январе: «В этот день у меня годовщина с женой. И, возможно, у UFC будет новая телевизионная сделка»
32 июня, 07:48
Чендлер вызвал Макгрегора: «Конор! 24 января 2026 года»
1329 мая, 15:15
Конор обратился к Чендлеру: «У нас есть незаконченное дело»
723 апреля, 07:40
Главные новости
Александр Волкановски: «Следующий бой Холлоуэя должен быть титульным. Это было бы справедливо»
4сегодня, 18:04
Машьянов – о Тиме Цзю: «Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим»
3сегодня, 17:47
Тактаров – о Порье: «Самый скучный и прогнозируемый боец. Такой правильный, что аж блевануть хочется. Я бы его удавил в каждую секунду своей жизни»
32сегодня, 16:11
Виктория Дудакова подерется с Натальей Кузютиной 16 августа в соглавном событии Ural FC 10
1сегодня, 13:31
Менеджер Анкалаева: «Скорее всего, в октябре будет реванш Магомеда с Перейрой»
1сегодня, 12:50
Алексей Олейник: «Планирую завершающий бой. Пока ничего неизвестно, но хочу драться с иностранцем»
7сегодня, 12:26
Тим Цзю – о поражении Фундоре: «Отдал всего себя. Поздравляю Себастьяна, который этим вечером был лучшим на ринге»
6сегодня, 10:33
Макс Холлоуэй: «Нужен рейтинг BMF. Может, пусть этим займутся фанаты, потому что рейтинги UFC – полная хрень»
6сегодня, 10:23
Джонсу интересен бой только на территории Белого дома: «Другой турнир? Думаю, что нет»
2сегодня, 10:22
Холлоуэй – о поединке с Оливейрой в 2015-м: «Слышал его нытье, будто он дрался с травмой. Я узнал, делалась ли диагностика – оказалось, что нет. Они сказали, что он в порядке»
8сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49