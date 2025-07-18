Майкл Чендлер: «Все видели твой маленький член, Конор. Ты будешь вечно бегать от меня»
Майкл Чендлер отреагировал на слив интимных фотографий Конора Макгрегора.
Ранее американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс опубликовала интимные фото Конора Макгрегора, которые он ей отправлял.
«Все видели твой маленький член, Конор. Ты никогда не выйдешь против меня, будешь вечно бегать. Отвяжи гирю и отрасти яйца», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.
Чендлер в последний раз выходил в октагон в апреле, когда проиграл Пэдди Пимблетту техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из трех поражений.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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