Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»
«Я перепробовал все, я пытался, но он заслуживает всех похвал. Что доставило мне трудности? Все. У него есть все.
Сравнить с Мэйвезером? Кроуфорд сильнее Мэйвезера», – сказал экс-чемпион мира Сауль Альварес.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring
Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
