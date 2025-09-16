Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»

«Я перепробовал все, я пытался, но он заслуживает всех похвал. Что доставило мне трудности? Все. У него есть все.

Сравнить с Мэйвезером? Кроуфорд сильнее Мэйвезера», – сказал экс-чемпион мира Сауль Альварес .

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях