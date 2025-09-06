Мохаммед Хейбати выиграл у Анатолия Надратовского на Prime FL
Мохаммед Хейбати выиграл у Анатолия Надратовского на Prime FL.
Хейбати присудили победу единогласным решением судей. Поединок прошел в главном событии турнира Prime FL.
Второй стадионный турнир кулачной лиги состоялся 6 сентября в Иркутске.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
