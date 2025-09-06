1

Мохаммед Хейбати выиграл у Анатолия Надратовского на Prime FL

Мохаммед Хейбати выиграл у Анатолия Надратовского на Prime FL.

Хейбати присудили победу единогласным решением судей. Поединок прошел в главном событии турнира Prime FL.

Второй стадионный турнир кулачной лиги состоялся 6 сентября в Иркутске.

Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»

Сломанный нос, глазница и лицевая кость – история самого травматичного боя на кулаках

