Боец Top Dog Вячеслав Мещеркин: «Бои на кулаках – это чисто драка. Тут есть что-то животное: ты или тебя»

Боец кулачки Вячеслав Мещеркин назвал сумму, за которую готов закончить с боями.

«Такого адреналина, как в бою на голых кулаках, нигде не испытываешь. И да, я не считаю, что кулаки – соревнование, спортивный поединок или турнир. Это чисто драка. Я же не спорю, что тут не совсем спорт, тут есть что-то животное: ты или тебя.

Переживаний за себя или за соперника я не испытываю. Все сюда пришли добровольно, все понимают, чем это может закончиться.

Есть ли такая сумма, за которую я бы согласился больше не выступать? Думаю, 20 млн рублей было бы достаточно», – сказал Вячеслав Мещеркин в интервью Вадиму Тихомирову.

Мещеркин выступает в Top Dog, где известен под прозвищем «Бешеный Бык». 27-летний боец дебютировал в лиге в мае, проиграв нокаутом Кантемиру Калажокову.

