Йоэль Ромеро проведет бой в IBA Bare Knuckle

Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведет бой на голых кулаках в IBA Bare Knuckle.

Об этом сообщил руководитель лиги Алибек Гитинов:

«Мы хотим удивлять нашу аудиторию и рады сообщить: легендарный боец ММА, бывший претендент на титул UFC и участник Олимпийских игр Йоэль “Солдат Бога” Ромеро выступит в лиге IBA Bare Knuckle. Переговоры прошли, все дали согласие. Мы хотели сделать ему бой уже в октябре, но по некоторым причинам перенесли его на 2026 год.

Я уверен, что стиль Йоэля идеально впишется в формат боев на голых кулаках. У нас готовится потрясающий поединок с участием Ромеро. Скоро мы объявим дату боя и имя его соперника».

Напомним, Ромеро – экс-чемпион мира по вольной борьбе, он завоевал серебро на Олимпиаде 2000 года, трижды выиграл Кубок мира, пять раз был победителем Панамериканских игр и многократным призером чемпионатов мира. Перешел в MMA в 2013-м: выступал в UFC и Bellator, где побеждал таких бойцов как Дерек Брансон, Тим Кеннеди, Роберт Уиттакер и Пауло Коста.

Последние два боя Ромеро провел в лиге Dirty Boxing, где в поединках по гибридным правилам досрочно победил Дуэйна Креспо и Раса Хилтона.

В сентябре Ромеро дебютирует в Bare Knuckle FC в поединке против американца Тео Доукаса.

