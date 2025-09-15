Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»

Бахрам Муртазалиев оценил выступление Канело в поединке с Кроуфордом.

«Канело сам виноват в поражении. Он действовал слишком однообразно и в основном работал одиночными ударами. С таким боксером, как Кроуфорд , такой подход не приносит результата. Сказать, что Кроуфорд сводил его в школу, – это слишком громко, но он выиграл уверенно и, как мне показалось, без особых усилий.

Величайшим я бы его не назвал, но, безусловно, это был хороший бой двух отличных боксеров. Просто я ожидал от этого противостояния большего.

Мой поединок с Кроуфордом? Мне, конечно, это интересно, но думаю, что никто такой бой не организует, да и Теренсу он не нужен. Как говорится, поживем-увидим! В этой жизни часто происходят чудеса», – чемпион мира по боксу по версии IBF Бахрам Муртазалиев .

