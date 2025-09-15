1

Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»

Бахрам Муртазалиев оценил выступление Канело в поединке с Кроуфордом.

«Канело сам виноват в поражении. Он действовал слишком однообразно и в основном работал одиночными ударами. С таким боксером, как Кроуфорд, такой подход не приносит результата. Сказать, что Кроуфорд сводил его в школу, – это слишком громко, но он выиграл уверенно и, как мне показалось, без особых усилий.

Величайшим я бы его не назвал, но, безусловно, это был хороший бой двух отличных боксеров. Просто я ожидал от этого противостояния большего.

Мой поединок с Кроуфордом? Мне, конечно, это интересно, но думаю, что никто такой бой не организует, да и Теренсу он не нужен. Как говорится, поживем-увидим! В этой жизни часто происходят чудеса», – чемпион мира по боксу по версии IBF Бахрам Муртазалиев.

Кроуфорд получил специальный пояс – «Nahui Huey Altepemeh». Это еще что такое?

Муртазалиев – о гонорарах: «Могу дать фору самым звездным бойцам своего веса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoБахрам Муртазалиев
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
logoСауль Альварес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муртазалиев считает, что Чимаев победит дю Плесси: «Вообще без вопросов. Либо забьет, либо задушит»
39 июля, 16:25
Артур Манн: «Меня шокировала победа Муртазалиева над Цзю. Но с Кроуфордом ему будет тяжело»
315 апреля, 17:34
Муртазалиев – о победе Цзю: «Хороший бой. Кита Турмана он тоже пройдет»
16 апреля, 12:49
Главные новости
Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»
2сегодня, 12:58
Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»
6сегодня, 11:28
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»
11сегодня, 10:21
Канело – в соцсетях: «В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком. Да здравствует Мексика, ублюдки!»
3сегодня, 10:06
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 10:00
Машьянов – о возможном поединке Бивола с Кроуфордом: «Это возможно. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Канело»
13сегодня, 08:57
Президент WBC Сулейман – о победе Кроуфорда над Канело: «Теренс показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой»
4сегодня, 07:12
Турки Аль эш-Шейх – после победы Кроуфорда над Канело: «Может ли Давид Бенавидес спуститься во второй средний вес?»
8сегодня, 07:04
Силва – о поражении Лопесу: «Бевые ботаники проиграли трижды подряд. И у всех похожие ошибки»
6сегодня, 06:43
Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке
10сегодня, 05:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22