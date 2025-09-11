Топурия ответил, не хочет ли баллотироваться в президенты Испании: «Если людям это будет нужно»
Илия Топурия ответил, не хочет ли он пойти в политику, как Конор Макгрегор.
Топурии задали вопрос, хотел бы он когда-нибудь баллотироваться в президенты Испании.
«Я никогда об этом не думал. Если людям это будет нужно, сделал бы это», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор призвал ирландцев поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента.
8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой
