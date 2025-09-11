Топурия ответил, не хочет ли баллотироваться в президенты Испании: «Если людям это будет нужно»

Илия Топурия ответил, не хочет ли он пойти в политику, как Конор Макгрегор.

Топурии задали вопрос, хотел бы он когда-нибудь баллотироваться в президенты Испании.

«Я никогда об этом не думал. Если людям это будет нужно, сделал бы это», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор призвал ирландцев поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента.

