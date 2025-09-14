ACA 192: Бакытжанулы против Ерохина, Резников подерется с Манфио и другие бои
14 сентября в Алматы пройдет турнир ACA 192, главным событием которого станет бой в полутяжелом весе между Евгением Ерохиным (25-9) и Асылжаном Бакытжанулы (15-5).
Главный кард турнира:
● Артем Резников (24-8) – Рауш Манфио (17-6);
● Азам Гафоров (15-3) – Мхитар Барсегян (6-3);
● Даурен Ермеков (15-6) – Крис Ханикатт (14-7);
● Саид Хатиев (13-3) – Багдос Олжабай (15-4).
Сайт ACA покажет турнир в прямой трансляции. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Перелом ноги за 19 секунд после своего удара – как же не повезло бойцу ACA
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости