ACA 192: Бакытжанулы против Ерохина, Резников подерется с Манфио и другие бои

14 сентября в Алматы пройдет турнир ACA 192, главным событием которого станет бой в полутяжелом весе между Евгением Ерохиным (25-9) и Асылжаном Бакытжанулы (15-5).

Главный кард турнира:

● Артем Резников (24-8) – Рауш Манфио (17-6);

● Азам Гафоров (15-3) – Мхитар Барсегян (6-3);

● Даурен Ермеков (15-6) – Крис Ханикатт (14-7);

● Саид Хатиев (13-3) – Багдос Олжабай (15-4).

Сайт ACA покажет турнир в прямой трансляции. Начало – в 15:00 по московскому времени.

