Сауль Альварес: «Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера»

Канело считает, что Теренс Кроуфорд лучше Флойда Мейвезера.

«Думаю, Кроуфорд гораздо сильнее Флойда », – сказал Канело на пресс-конференции после боя с Теренсом Кроуфордом .

Напомним, в 2013-м Мейвезер победил Канело решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111).

Поединок с Кроуфордром закончился поражением Альвареса единогласным решением (113-115 дважды, 112-116).

