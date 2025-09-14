Сауль Альварес: «Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера»
Канело считает, что Теренс Кроуфорд лучше Флойда Мейвезера.
«Думаю, Кроуфорд гораздо сильнее Флойда», – сказал Канело на пресс-конференции после боя с Теренсом Кроуфордом.
Напомним, в 2013-м Мейвезер победил Канело решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111).
Поединок с Кроуфордром закончился поражением Альвареса единогласным решением (113-115 дважды, 112-116).
Флойд Мейвезер показал победную ставку на бой Канело – Кроуфорд
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости