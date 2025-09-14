Фото
Флойд Мейвезер показал победную ставку на бой Канело – Кроуфорд

Флойд Мейвезер показал выигрышную ставку на бой Канело – Кроуфорд.

Экс-чемпион мира по боксу поставил $50 тысяч на победу Теренса Кроуфорда. Выигрыш составил $124 тысячи.

Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.

«Теперь я лицо бокса». Кроуфорд сверг Канело

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Флойда Мейвезера
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
Канело - Кроуфорд
logoбокс
logoФлойд Мейвезер-младший
