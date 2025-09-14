Флойд Мейвезер показал победную ставку на бой Канело – Кроуфорд

Флойд Мейвезер показал выигрышную ставку на бой Канело – Кроуфорд.

Экс-чемпион мира по боксу поставил $50 тысяч на победу Теренса Кроуфорда . Выигрыш составил $124 тысячи.

Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.

