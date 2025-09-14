Флойд Мейвезер показал победную ставку на бой Канело – Кроуфорд
Флойд Мейвезер показал выигрышную ставку на бой Канело – Кроуфорд.
Экс-чемпион мира по боксу поставил $50 тысяч на победу Теренса Кроуфорда. Выигрыш составил $124 тысячи.
Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.
«Теперь я лицо бокса». Кроуфорд сверг Канело
Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Флойда Мейвезера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости