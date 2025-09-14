Теренс Кроуфорд: «Канело больше нет. Теперь я лицо бокса»

Теренс Кроуфорд считает себя лучшим бойцом в мире.

«Канело больше нет. Теперь я лицо бокса. Я лучший боец в мире вне весовой категории», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

