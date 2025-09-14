Судейские карточки боя Канело – Кроуфорд: Теренс проигрывал после трех раундов
Появились судейские записки поединка Канело – Кроуфорд.
После трех раундов Сауль Альварес выигрывал раздельным решением судей.
Напомним, бой закончился победой Теренса Кроуфорда единогласным вердиктом (115-113 – дважды, 116-112).
Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
