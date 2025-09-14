Канело – после поражения Кроуфорду: «Мое наследие уже здесь, но я все еще рискую, потому что люблю бокс»

Канело дал первый комментарий после поражения Теренсу Кроуфорду.

«Я уже давно боксирую и многого добился в спорте. Мое наследие уже здесь, но я все еще рискую, потому что люблю бокс», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Канело проиграл Теренсу Кроуфорда единогласным решением судей (112-116, 113-115 дважды) в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.

Это третье поражение Канело в профессиональной карьере.

