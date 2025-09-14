Кроуфорд – после победы над Канело: «Сауль – великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Не знаю, буду ли снова драться»

Теренс Кроуфорд не исключил, что завершит карьеру после боя с Канело.

«Хвала Богу. Без него меня бы здесь не было. Бог благословил меня и сотворил это событие. Дело не во мне, а в нем.

Канело – великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Сильный соперник. Испытываю к нему только уважение.

Последний ли это бой в моей карьере? Не знаю. Мне нужно поговорить с командой.

Спасибо фанатам, спасибо ненавистникам. Благодарен и ценю каждого. Рад, что вернусь домой», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях