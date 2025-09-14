  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Кроуфорд – после победы над Канело: «Сауль – великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Не знаю, буду ли снова драться»
9

Кроуфорд – после победы над Канело: «Сауль – великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Не знаю, буду ли снова драться»

Теренс Кроуфорд не исключил, что завершит карьеру после боя с Канело.

«Хвала Богу. Без него меня бы здесь не было. Бог благословил меня и сотворил это событие. Дело не во мне, а в нем.

Канело – великий чемпион. Снимаю перед ним шляпу. Сильный соперник. Испытываю к нему только уважение.

Последний ли это бой в моей карьере? Не знаю. Мне нужно поговорить с командой.

Спасибо фанатам, спасибо ненавистникам. Благодарен и ценю каждого. Рад, что вернусь домой», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях

Опубликовал: Артем Чугунов
Канело - Кроуфорд
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Канело не вывез Кроуфорда! Отдал все пояса
1644 минуты назад
Сауль Альварес проиграл в третий раз в карьере
1745 минут назад
Теренс Кроуфорд выиграл 42-й бой и 20-й титульник подряд
1245 минут назад
Главные новости
Канело – после поражения Кроуфорду: «Мое наследие уже здесь, но я все еще рискую, потому что люблю бокс»
8 минут назад
Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях
3545 минут назад
Сауль Альварес проиграл в третий раз в карьере
1745 минут назад
Теренс Кроуфорд выиграл 42-й бой и 20-й титульник подряд
1245 минут назад
Теренс Кроуфорд стал чемпионом мира в пяти весовых категориях
446 минут назад
Теренс Кроуфорд единогласным решением судей победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе
2347 минут назад
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело проиграл Кроуфорду, Уолш победил Варгаса, Богачук проиграл Адамсу
25948 минут назад
Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и другие звезды посетили бой Канело – Кроуфорд
22сегодня, 04:36Фото
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
6сегодня, 04:30
Noche UFC Fight Night 259: Лопес нокаутировал Силву, Фонт проиграл Мартинесу и другие бои
48сегодня, 02:00
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22