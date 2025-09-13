0

Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»

Райан Гарсия дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Канело победит! Да, Кроуфорд – настоящий зверь. Я обожаю его стиль и уважаю то искусство, которое он демонстрирует на ринге! Но все равно ставлю на Канело», – написал в социальных сетях боксер Райан Гарсия.

Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Кто победит в бою Канело – Кроуфорд?1248 голосов
Сауль АльваресСауль Альварес
Теренс КроуфордТеренс Кроуфорд
НичьяДана Уайт
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Райана Гарсии
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
logoРайан Гарсия
logoбокс
Канело - Кроуфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»
1011 сентября, 16:10
Рой Джонс – о поединке Канело и Кроуфорда: «У Теренса есть три способа выиграть бой, но у Канело только один, чтобы проиграть»
1110 сентября, 11:04
«Семь? О, Господи!» Канело удивился, узнав, сколько у Кроуфорда детей
59 сентября, 18:02
Главные новости
Хабиб – об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»
9 минут назад
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
1сегодня, 10:10
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
4сегодня, 10:05
Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC
сегодня, 09:00Видео
Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»
1сегодня, 08:50
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
15сегодня, 08:20
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Джин Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
1сегодня, 08:15
Наойя Иноуэ оказался тяжелее Муроджона Ахмадалиева перед боем в Нагое
1сегодня, 08:00
В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко
4сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22