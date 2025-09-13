Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»

Райан Гарсия дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Канело победит! Да, Кроуфорд – настоящий зверь. Я обожаю его стиль и уважаю то искусство, которое он демонстрирует на ринге! Но все равно ставлю на Канело», – написал в социальных сетях боксер Райан Гарсия .

