«Кто угодно, когда угодно и где угодно». Лопес отреагировал на анонс боя с Силвой

Диего Лопес отреагировал на анонс боя с Джином Силвой.

Напомним, что поединок между Лопесом и Джином Силвой возглавит турнир UFC Noche. Ивент состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио (штат Техас).

«Кто угодно, когда угодно и где угодно», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Диего Лопес .

Лопес (26-7) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Александру Волкановски единогласным решением судей в поединке за титул.

Силва (16-2) в апреле победил Брайса Митчелла удушающим приемом. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

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