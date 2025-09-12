Тренер Сауля Альвареса рекламировал препараты, повышающие спортивные результаты (The Guardian)

Тренер Сауля Альвареса рекламировал препараты, повышающие спортивные результаты.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Рулас Арреола – тренер по физической подготовке, который работает с Саулем Альваресом с августа 2017 года. Он имеет опыт выступления в бодибилдинге и владеет спортзалом в Гвадалахаре.

Утверждается, что Арреола рекламировал в своих соцсетях препараты, использование которых в профессиональном спорте запрещено – это продолжалось до февраля-2017. Большая часть этих препаратов входит и в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На тот момент Арреола не имел боксерской лицензии и не подпадал под антидопинговые правила. Но сам тренер утверждал, что работал с профессиональными спортсменами, которые выступали в дисциплинах, регулируемых WADA.

«Я закрыл это направление бизнеса, когда начал работать с мистером Альваресом, чтобы избежать слухов, которые, похоже, пытаются раздуть сейчас. Я никогда не рекомендовал, не продавал и не предоставлял ему запрещенные вещества», – прокомментировал публикацию Арреола.

