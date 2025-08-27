Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Магомед Курбанов отстранен на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Курбанов наказан за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Он отстранен начиная с даты вынесения решения, а именно с 1 августа 2025 года.

30-летний Курабнов – бывший чемпион WBO International в первом среднем весе. Его рекорд в профессиональном боксе – 26-2.

