0

Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Магомед Курбанов отстранен на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Курбанов наказан за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Он отстранен начиная с даты вынесения решения, а именно с 1 августа 2025 года.

30-летний Курабнов – бывший чемпион WBO International в первом среднем весе. Его рекорд в профессиональном боксе – 26-2.

Магомед Курбанов: «Турки пришел в бокс и все испортил. Деньги есть, влияние есть – а толку от этого нет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: РУСАДА
logoдопинг
Магомед Курбанов
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Промоутерская компания Хатаева: «Имам убежден, что является чистым спортсменом. С апреля он сдал четыре отрицательных теста»
310 июля, 11:07
Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»
12 июля, 08:15
Мунгуйя провалил тест на допинг. Результат боя с Сурасом могут отменить
30 мая, 12:05
Главные новости
«UFC пока не нужны бойцы из России». Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL
19вчера, 18:15
Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)
2вчера, 16:10
Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве
2вчера, 15:50
Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол»
вчера, 15:25
Сусуркаев – о планах на ближайший год: «Победить Никала, Веттори, кого-нибудь еще – и залететь в топ-5»
9вчера, 15:20
«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений». 47-летняя Лейла Али намекнула на возобновление карьеры
вчера, 14:55
Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»
2вчера, 13:35
Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»
6вчера, 13:20
Умар Кремлев: «Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. И она должна завершиться в России»
1вчера, 11:40
Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322
1вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22