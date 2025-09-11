0

Логан Пол: «Бой Мэйвезера и Тайсона будет очень скучным – не будет настоящих ударов»

Логан Пол поделился мыслями о выставочном поединке Мэйвезера и Тайсона.

«Флойд будет драться с Майком – это безумие. Они оба уже очень старые. И они оба уже проигрывали братьям Полам. Они просто сорвут куш, получат чек. И правильно сделают, потому что оба – легенды, которые всю карьеру работали над тем, чтобы создать этот бренд.

Если бы Флойд захотел, то мог бы нокаутировать Тайсона за три раунда. Но он этого не сделает, потому что уважает Тайсона. Бой будет очень скучным – не будет настоящих ударов», – сказал блогер и рестлер Логан Пол.

Бой пройдет весной 2026 года. Место проведения и точная дата будут объявлены позже. В последний раз Майк Тайсон выходил на ринг в ноябре-2024, уступив Джейку Полу единогласным решением судей. 

Флойд Мейвезер в 2017 году объявил о завершении профессиональной карьеры – за 50 боев он ни разу не проиграл. С тех пор Мейвезер провел восемь выставочных поединков, последний из которых состоялся в августе-2024.

Тайсон подерется с Мейвезером. Это не шутка?

