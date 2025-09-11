Александр Шлеменко показал вес 84,1 кг перед боем, Владислав Ковалев – 84,25 кг

Шлеменко и «Белаз» прошли процедуру взвешивания.

Александр Шлеменко и Владислав «Белаз » Ковалев прошли взвешивание перед титульным боем RCC в среднем весе.



Шлеменко показал вес 84,1 кг, Ковалев – 84,25 кг.

Первый бой между Ковалевым и Шлеменко возглавил турнир RCC 22 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей. Реванш состоится 12 сентября.

Влад Ковалев: «В реванше со Шлеменко вы увидите, что в первом бою я еще не доработал»