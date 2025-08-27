0

Влад Ковалев: «В реванше со Шлеменко вы увидите, что в первом бою я еще не доработал»

Влад Ковалев высказался о предстоящем реванше с Александром Шлеменко.

Первый бой между Владом Ковалевым и Александром Шлеменко возглавил турнир RCC 22, который прошел 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей. Реванш состоится 12 сентября.

– Зачем мне этот реванш… Как будто после высказываний Александра осталась какая‑то недосказанность. Оказывается, он был травмирован, плохо согнал вес. И сейчас я хочу всем доказать, что результат первого боя не случаен. В реванше вы увидите, что «Белаз» в первом бою просто не доработал.

– Верите ли в реальность своей встречи с Магомедом Исмаиловым?

– 100%. В случае моей победы над Шлеменко 12 сентября, в декабре в Екатеринбурге буду биться с ним и порадую фанатов RCC своей победой.

UFC для вас в приоритете? Или пока хотите пошуметь и заработать здесь?

– Пошуметь и выполнить свои обязательства здесь, – сказал боец ММА Влад «Белаз» Ковалев.

Влад Ковалев сообщил, что реванш со Шлеменко состоится 12 сентября

Влад «Белаз» обратился к Уайту: «Я перевернул историю ММА в России. Иду за твоим поясом, Дана»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Шлеменко
logoВладислав Ковалев
RCC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше: «Силы сейчас несравнимы. Александру нечего противопоставить»
314 июля, 11:26
Владислав «Белаз» Ковалев: «Мага, начинай готовить оправдания, как все мои соперники»
10 июля, 13:57
Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»
610 июля, 13:53
Главные новости
Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)
36 минут назад
Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу на турнире ACB JJ 18 в Москве
156 минут назад
Виктор Немков и экс-боец UFC Джуниор Альбини возглавят турнир лиги «Сокол»
сегодня, 15:25
Сусуркаев – о планах на ближайший год: «Победить Никала, Веттори, кого-нибудь еще – и залететь в топ-5»
5сегодня, 15:20
«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений». 47-летняя Лейла Али намекнула на возобновление карьеры
сегодня, 14:55
Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»
1сегодня, 13:35
Мойкано – о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я бы стал дружить. Он слишком высокомерен – не люблю таких людей»
4сегодня, 13:20
Умар Кремлев: «Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. И она должна завершиться в России»
1сегодня, 11:40
Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322
1сегодня, 11:25
Сусуркаев – о стычке с Ноланом: «Он назвал меня «маленьким другом Хамзата». Я схватил его за волосы и ответил: «Убью, если еще раз такое скажешь»
15сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22