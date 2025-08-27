Влад Ковалев: «В реванше со Шлеменко вы увидите, что в первом бою я еще не доработал»

Влад Ковалев высказался о предстоящем реванше с Александром Шлеменко.

Первый бой между Владом Ковалевым и Александром Шлеменко возглавил турнир RCC 22, который прошел 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей. Реванш состоится 12 сентября.

– Зачем мне этот реванш… Как будто после высказываний Александра осталась какая‑то недосказанность. Оказывается, он был травмирован, плохо согнал вес. И сейчас я хочу всем доказать, что результат первого боя не случаен. В реванше вы увидите, что «Белаз» в первом бою просто не доработал.

– Верите ли в реальность своей встречи с Магомедом Исмаиловым?

– 100%. В случае моей победы над Шлеменко 12 сентября, в декабре в Екатеринбурге буду биться с ним и порадую фанатов RCC своей победой.

– UFC для вас в приоритете? Или пока хотите пошуметь и заработать здесь?

– Пошуметь и выполнить свои обязательства здесь, – сказал боец ММА Влад «Белаз» Ковалев .

