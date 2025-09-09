Ортега – о весогонке перед боем со Стерлингом: «Крутил 20 минут велосипед, но как только слез с тренажера, то сразу потерял сознание. Был в отключке около 30 минут»

Брайан Ортега хотел сняться с поединка против Алджамейна Стерлинга.

«Я крутил 20 минут велосипед. Но как только слез с тренажера, то сразу потерял сознание. Был в отключке около 30 минут.

Алджамейн [Стерлинг] сказал: «У них уже есть запасной парень, не беспокойся об этом». Я ответил: «Нет, я не хочу тратить твое время».

Мы ели и регидратировали весь день. Я плохо себя чувствовал и хотел сняться. Просто гуляя по улице, я чуть не потерял сознание и упал в обморок.

Все в моем теле шло в отказ. Но я сражался по двум причинам: семья и вы, фанаты», – сказал боец UFC Брайан Ортега .

Напомним, Ортега дрался с Алджамейном Стерлингом в соглавном поединке турнира UFC в Шанхае, состоявшегося 23 августа. Брайан проиграл единогласным решением судей. Бой проходил в промежуточном весе, поскольку Ортега не уложил в лимит.

