0

Фрейре бросил вызов Аллену: «Что думаешь насчет поездки в Рио-де-Жанейро?»

Патрисио Фрейре предложил Арнольду Аллену провести бой.

6 сентября Фрейре должен был встретиться с Лосене Кейтой на турнире UFC в Париже, но поединок был отменен из-за проваленного Кейтой взвешивания.

«Эй, Арнольд, что думаешь насчет поездки в Рио-де-Жанейро в октябре?» – написал в социальных сетях боец UFC Патрисио Фрейре.

Турнир UFC в Рио-де-Жанейро состоится 11 октября. Его возглавит бой Чарльза Оливейры и Рафаэля Физиева.

Фрейре – о срыве боя с Кейтой: «Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. К черту его»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Патрисио Фрейры
logoАрнольд Аллен
logoMMA
logoПатрисио Фрейре
logoUFC
полулегкий вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Линкольну (WSJ)
2сегодня, 11:00
«Уверен, что получу титульник». Усман планирует подраться с победителем боя Маддалена – Махачев
1сегодня, 09:50
Александр Волкановски: «Ковингтон – кусок дерьма. Я бы с удовольствием отвесил ему пощечину»
2сегодня, 09:25
Главные новости
UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени задушил Руффи, Фахретдинов нокаутировал Густафссона
8653 минуты назадLive
«Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном про бойца ММА выиграла «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале
сегодня, 19:40Кино
Поединок Шона О’Мэлли и Суна Ядуна находится в разработке (Benny P)
3сегодня, 17:35
Мохаммед Хейбати выиграл у Анатолия Надратовского на Prime FL
1сегодня, 17:20
Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Paris
9сегодня, 16:35
Колби Ковингтон: «Советую Фергюсону уйти на пенсию. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции»
5сегодня, 16:25
Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»
11сегодня, 15:30
Марчин Тыбура: «Не вижу никого, кто мог бы победить Аспиналла. Он еще долго будет на троне»
11сегодня, 15:10
Флойд Мейвезер возглавил рейтинг лучших боксеров XXI века от ESPN. Усик – вне топ-3
29сегодня, 12:50
«Каждая капля пота – это топливо для моего возвращения». Бивол показал, как проходит реабилитацию после операции
сегодня, 12:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22