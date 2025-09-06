Фрейре бросил вызов Аллену: «Что думаешь насчет поездки в Рио-де-Жанейро?»
Патрисио Фрейре предложил Арнольду Аллену провести бой.
6 сентября Фрейре должен был встретиться с Лосене Кейтой на турнире UFC в Париже, но поединок был отменен из-за проваленного Кейтой взвешивания.
«Эй, Арнольд, что думаешь насчет поездки в Рио-де-Жанейро в октябре?» – написал в социальных сетях боец UFC Патрисио Фрейре.
Турнир UFC в Рио-де-Жанейро состоится 11 октября. Его возглавит бой Чарльза Оливейры и Рафаэля Физиева.
Фрейре – о срыве боя с Кейтой: «Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. К черту его»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Патрисио Фрейры
