Фрейре – о срыве боя с Кейтой: «Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. К черту его»

Патрисио Фрейре прокомментировал срыв боя с Лосене Кейтой.

Поединок должен был пройти 6 сентября на турнире UFC в Париже, но был отменен из-за проваленного Лосене Кейтой взвешивания.

«Я больше не дерусь ради денег, я дерусь ради наследия. И давать этому парню преимущество я не собираюсь. К сожалению, боя не будет. Я пришел готовым, сделал свою работу, согнал вес. Есть видео, позже я выложу его целиком.

А этот парень извинился и сказал, что ему не хватило времени. Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. В девять утра он пришел к комиссии, провалил взвешивание. Но вместо того, чтобы пытаться до одиннадцати – а это был крайний срок – этот парень пошел есть банановое пюре.

Он пошел есть детское питание, понимаете? К черту его. Так что если хотите кого-то винить – вините моего соперника», – сказал боец UFC Патрисио Фрейре .

Орландо Блум сбросил 16 кг ради фильма про бокс. В центре сюжета – безумная весогонка