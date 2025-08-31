Хирн – о поединке Кроуфорда и Канело: «Сауль, вероятно, будет фаворитом, но меня совсем не удивит победа Теренса»

Эдди Хирн считает Кроуфорда небольшим фаворитом поединка с Канело.

«Канело – умный боец, но я больше склоняюсь на сторону Теренса. Сауль, вероятно, будет фаворитом, но меня совсем не удивит победа Кроуфорда», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

