Олег Тактаров: «Топурия все очень грамотно делает. У него уровень будущей легенды»

Олег Тактаров высказался о навыках Илии Топурии.

«Топурия – матерый. Все очень грамотно делает. У него легендарный уровень, если говорить о том, как он выступает. Уровень будущей легенды», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

Илия Топурия в конце июня завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде. Его рекорд в ММА – 17-0.

Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
