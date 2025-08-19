Олег Тактаров: «Топурия все очень грамотно делает. У него уровень будущей легенды»

Олег Тактаров высказался о навыках Илии Топурии.

«Топурия – матерый. Все очень грамотно делает. У него легендарный уровень, если говорить о том, как он выступает. Уровень будущей легенды», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров .

Илия Топурия в конце июня завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде. Его рекорд в ММА – 17-0.

Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой