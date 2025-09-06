Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Paris
6 сентября на «Аккор Арена» в Париже прошел турнир серии UFC Fight Night. В предварительном карде ивента состоялся поединок в полусреднем весе между Андреасом Густафссоном и Ринатом Фахретдиновым.
Фахретдинов победил техническим нокаутом в первом раунде.
Для Густафссона этот бой стал вторым в UFC. Фахретдинов к встрече подходил на беспроигрышной серии из шести поединков в промоушене.
UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени подерется с Руффи, Фахретдинов – с Густафссоном
Взвешивание перед UFC Paris: Имавов и Борральо показали одинаковые цифры, Сен-Дени легче Руффи
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
