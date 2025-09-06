Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Paris

6 сентября на «Аккор Арена» в Париже прошел турнир серии UFC Fight Night . В предварительном карде ивента состоялся поединок в полусреднем весе между Андреасом Густафссоном и Ринатом Фахретдиновым .

Фахретдинов победил техническим нокаутом в первом раунде.

Для Густафссона этот бой стал вторым в UFC. Фахретдинов к встрече подходил на беспроигрышной серии из шести поединков в промоушене.

