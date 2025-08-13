Уорд заявил, что готов вернуться в бокс ради боя с Джошуа на «Уэмбли». Энтони ответил: «Я отправил контракт Эдди Хирну»

Энтони Джошуа оценил вызов Андре Уорда.

«Я не сильно скучаю по боксу. С кем бы сейчас подрался? Вариантов не так много. Но я уже говорил, что могу себе представить поединок с Энтони Джошуа на «Уэмбли». Если будет хорошее предложение. Я бы сделал это.

⠀

Это опасный бой для моего наследия. Но он бы вернул меня в зал и подарил настрой. Это Энтони Джошуа. Я знаю, что он готовится драться с Джейком Полом. Но речь о настоящем поединке», – сказал экс-чемпион мира по боксу Андре Уорд .

Джошуа отреагировал в соцсетях: «Время выплат! Время выплат! Говорю голосом Канело».

Позже Энтони добавил: «Не приходи ко мне за миллионами. Спрячь свою гордость и давай зарубимся. Я отправил контракт Эдди Хирну».

Отметим, что Уорд провел последний поединок в 2017-м против Сергея Ковалева. Он выступал во второй средней и полутяжелой категориях. Энтони Джошуа – боксер тяжелого веса.

