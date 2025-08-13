  • Спортс
Уорд заявил, что готов вернуться в бокс ради боя с Джошуа на «Уэмбли». Энтони ответил: «Я отправил контракт Эдди Хирну»

Энтони Джошуа оценил вызов Андре Уорда.

«Я не сильно скучаю по боксу. С кем бы сейчас подрался? Вариантов не так много. Но я уже говорил, что могу себе представить поединок с Энтони Джошуа на «Уэмбли». Если будет хорошее предложение. Я бы сделал это.

Это опасный бой для моего наследия. Но он бы вернул меня в зал и подарил настрой. Это Энтони Джошуа. Я знаю, что он готовится драться с Джейком Полом. Но речь о настоящем поединке», – сказал экс-чемпион мира по боксу Андре Уорд.

Джошуа отреагировал в соцсетях: «Время выплат! Время выплат! Говорю голосом Канело».

Позже Энтони добавил: «Не приходи ко мне за миллионами. Спрячь свою гордость и давай зарубимся. Я отправил контракт Эдди Хирну».

Отметим, что Уорд провел последний поединок в 2017-м против Сергея Ковалева. Он выступал во второй средней и полутяжелой категориях. Энтони Джошуа – боксер тяжелого веса.

Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»

Эдди Хирн: «Джейка Пола окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь. Говорят, что он второе пришествие Али»

