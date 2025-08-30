Нейт Диаз: «Хочу ли трилогию с Конором? Да, конечно»

Нейт Диаз признался, что хотел бы провести третий бой с Конором Макгрегором.

«Хочу ли трилогию с Макрегором ? Да, конечно. В Белом доме? Посмотрим, что можно сделать», – сказал боец UFC Нейт Диаз .

Диаз дважды дрался с Макгрегором в 2016-м. Первый бой досрочно выиграл Диаз, второй – решением большинства судей взял Конор.

