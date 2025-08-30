Нейт Диаз: «Хочу ли трилогию с Конором? Да, конечно»
Нейт Диаз признался, что хотел бы провести третий бой с Конором Макгрегором.
«Хочу ли трилогию с Макрегором? Да, конечно. В Белом доме? Посмотрим, что можно сделать», – сказал боец UFC Нейт Диаз.
Диаз дважды дрался с Макгрегором в 2016-м. Первый бой досрочно выиграл Диаз, второй – решением большинства судей взял Конор.
Нейт Диаз: «Чимаев должен быть большим и страшным парнем, но он как большой ребенок. Он так бил дю Плесси, словно боялся за свою жизнь»
Нейт Диаз – о Холлоуэе: «Этот парень крут, но он носит мой пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал clockednloaded
