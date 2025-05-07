Алекс Перейра: «Тяжело на душе от того, что услышал от UFC. Появляются мысли о завершении карьеры»

Алекс Перейра опубликовал пост с критикой в адрес UFC.

«Я всегда отвечал на звонки UFC, но если они хотят играть со мной в игры – ладно, можем и так. Я никогда не высказывался о UFC плохо, но после того, что только что услышал, мне реально тяжело на душе.

Мысли о завершении карьеры у меня уже появлялись, а теперь, после этих новостей, я могу начать двигаться в этом направлении», – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC Алекс Перейра .

Перейра (12-3) в последний раз дрался в марте, когда потерял пояс в полутяжелом весе в поединке с Магомедом Анкалаевым . Ранее Анкалаев намекнул на возможный уход Перейры из UFC.

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