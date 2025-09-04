Бо Никал подерется 15 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке против Родольфо Виейры (ESPN)

Бо Никалу назначен первый бой после поражения.

Американский средневес Бо Никал вернется 15 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Соперником будет бразилец Родольфо Виейра. Об этом сообщил журналист ESPN Игора Чиконелло.

Бо Никал в мае проиграл нокаутом Ренье Де Риддеру.

В главном поединке UFC 322 Ислам Махачев подерется за пояс в полусреднем весе с Джеком Деллой Мадаленной.

