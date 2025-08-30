Бо Никал хочет выступить на UFC 322: «Поставьте меня на ранние прелимы»
Бо Никал хотел бы выступить на одном турнире с Исламом Махачевым.
«Поставьте меня на ранние прелимы», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал, комментируя пост об анонсе главных боев UFC 322.
Напомним, UFC 322 состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. В главном событии Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего веса.
Бо Никал в мае проиграл нокаутом Ренье Де Риддеру.
Махачев идет за вторым поясом UFC – подерется с самым опасным ударником в карьере. Заберет?
Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бо Никала
