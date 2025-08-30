Бо Никал хочет выступить на UFC 322: «Поставьте меня на ранние прелимы»

Бо Никал хотел бы выступить на одном турнире с Исламом Махачевым.

«Поставьте меня на ранние прелимы», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал , комментируя пост об анонсе главных боев UFC 322.

Напомним, UFC 322 состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. В главном событии Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего веса.

Бо Никал в мае проиграл нокаутом Ренье Де Риддеру .

