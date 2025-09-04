Люк Рокхолд: «Мне 40 лет, больше не могу принимать удары. Возможно, пришло время закончить»
Люк Рокхолд рассказал о желании завершить бойцовскую карьеру.
«Мне 40 лет, больше не могу принимать удары. Возможно, пришло время закончить. Мне больше нечего доказывать. Я многого добился в спорте. Был чемпионом. Выступал в Karate Combat, кулачных боях, боксе и джиу-джитсу на высоком уровне», – сказал экс-чемпион UFC Люк Рокхолд.
Ранее Рокхолд нокаутом проиграл Дарену Тиллу в боксерском поединке на Misfits Boxing 22.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
