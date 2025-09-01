Отец Тома Аспиналла – о планах сына: «Не расстроюсь, если он завтра уйдет из UFC»

Отец Аспиналла признался, что не переживает о том, когда Том закончит карьеру.

«Меня интересует только то, когда мой сын закончит со спортом. И его здоровье. Он еще многое хочет доказать, я готов помогать ему. Но он может уйти в любой момент – когда захочет. Я не расстроюсь, если он сделает это завтра», – сказал Эндрю Аспиналл.

Том Аспиналл – чемпион тяжелого дивизиона UFC. Ему 32 года. В активе 18 побед и три поражения.

