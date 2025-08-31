Майкл Биспинг: «Аспиналл похож на Мохаммеда Али в единоборствах»

Майкл Биспинг сравнил Тома Аспиналла с Мохаммедом Али.

«Том гигантский. Он большой, но у него легкие ноги. Я всегда говорю, что он похож на Мохаммеда Али в смешанных единоборствах. Или на тяжелого Жоржа Сен-Пьера. Я почти уверен в его победе над Сирилом Ганом», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг .

Напомним, Том Аспиналл подерется с Сирилом Ганом в главном событии UFC 321. Турнир пройдет 25 октября в Париже.

Павлович не будет страховать бой Аспиналла и Гана: «Для себя решил, что бойцом на замену больше быть не хочу. Пашешь всю подготовку, а выплеска энергии нет»

Павлович – о сложности принятия поражений Волкову и Аспиналлу: «Все одинаково»