Майкл Биспинг: «Аспиналл похож на Мохаммеда Али в единоборствах»
Майкл Биспинг сравнил Тома Аспиналла с Мохаммедом Али.
«Том гигантский. Он большой, но у него легкие ноги. Я всегда говорю, что он похож на Мохаммеда Али в смешанных единоборствах. Или на тяжелого Жоржа Сен-Пьера. Я почти уверен в его победе над Сирилом Ганом», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
Напомним, Том Аспиналл подерется с Сирилом Ганом в главном событии UFC 321. Турнир пройдет 25 октября в Париже.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bloody Elbow
