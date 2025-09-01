Уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев дебютирует в UFC на турнире в Катаре 22 ноября (журналист Марсель Дорфф)
Уроженец Чеченской Республики Яхьяев дебютирует в UFC в ноябре.
Журналиста Марсель Дорфф сообщил в соцсетях, что Абдул‑Рахман Яхьяев, выступающий под флагом Турции, выступит на турнире в Катаре, который состоится 22 ноября.
24-летний Яхьяев получил контракт с UFC в августе после того, как победил техническим нокаутом американца Алика Лоренца в рамках Претендентской серии Даны Уайта.
Абдул‑Рахман Яхьяев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии
Колби Ковингтон: «Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то он справится. Согласен, что он фаворит»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости