Уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев дебютирует в UFC на турнире в Катаре 22 ноября (журналист Марсель Дорфф)

Уроженец Чеченской Республики Яхьяев дебютирует в UFC в ноябре.

Журналиста Марсель Дорфф сообщил в соцсетях, что Абдул‑Рахман Яхьяев, выступающий под флагом Турции, выступит на турнире в Катаре, который состоится 22 ноября.

24-летний Яхьяев получил контракт с UFC в августе после того, как победил техническим нокаутом американца Алика Лоренца в рамках Претендентской серии Даны Уайта.

