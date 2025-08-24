15

Евгений Гончаров: «Павлович будет чемпионом UFC. Он этого достоин»

Евгений Гончаров считает, что Сергей Павлович станет чемпионом UFC.

«Мне понравилось выступление Сергея. Все по плану. Он круто отработал, переработал в стойке базового боксера, разобрал его во всех аспектах. Крутое выступление от Сергея.

Относительно перспектив... Думаю, Серега будет чемпионом UFC. Он этого достоин. Он многое прошел, он хороший человек и спортсмен. У него есть все для того, чтобы стать чемпионом. У него есть все навыки, чтобы быть номером один. Как только он выйдет против Тома Аспиналла, он победит», – сказал экс-чемпион ACA Евгений Гончаров.

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

Павлович-нокаутер закончился? Аккуратно победил в Шанхае и сказал про «нового бойца»

Гончаров – об обращении Павловича к Уайту: «Это круто. Посмотрим, что будет дальше, даже любопытно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
