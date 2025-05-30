Умар Нурмагомедов сообщил, что следующий поединок проведет в октябре
Умар Нурмагомедов сообщил, что проведет следующий поединок в октябре.
Об этом боец легчайшего веса UFC рассказал в социальных сетях.
Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул.
Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
«Без фанатизма». Умар Нурмагомедов вернулся к спаррингам после операции на руке
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедов
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